Bursa'da şiddetli yağmurda tarihi mahalleyi sel bastı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da şiddetli yağmurda tarihi mahalleyi sel bastı

25.08.2022 17:08
Bursa'da şiddetli yağmurda tarihi mahalleyi sel bastı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağmur sele sebep oldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağmur sele sebep oldu.

Mudanya ilçesinin tarihi mahallesi Trilye'yi sel bastı. Öğle saatlerinde etkisini arttıran yağmur sebebiyle tarihi mahallenin sokaklarından dere gibi sular akmaya başladı.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde günler öncesinde uyarıları dikkate alarak tedbirler aldı. Yağan aşırı yağış sonrası Trilye sahili ve caddeleri sel sularının bastığı görüldü. Sel sebebiyle her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. - BURSA

YORUMLAR
500
Marmara Denizi'ni şimşekler aydınlattı Marmara Denizi'ni şimşekler aydınlattı Marmara Denizi'ni şimşekler aydınlattı Marmara Denizi'ni şimşekler aydınlattı
Kaynak: İHA

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da şiddetli yağmurda tarihi mahalleyi sel bastı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
15:50 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
15:36 CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri
15:34 Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı hakkında bomba gelişme
15:22 Gülşen, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:19:01. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da şiddetli yağmurda tarihi mahalleyi sel bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement