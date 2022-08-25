Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde günler öncesinde uyarıları dikkate alarak tedbirler aldı. Yağan aşırı yağış sonrası Trilye sahili ve caddeleri sel sularının bastığı görüldü. Sel sebebiyle her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. - BURSA

Kaynak: İHA

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da şiddetli yağmurda tarihi mahalleyi sel bastı - Son Dakika

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