Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde hem derenin taşması hem de yüksek kesimlerden gelen sel suları nedeniyle hasar oluştu.

İlçede dün öğleden sonra aniden bastıran ve yarım saat etkili olan sağanak, derelerin taşmasına, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bursa'da araçları sürükleyen selin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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