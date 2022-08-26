Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Bursa'dan Mudanya yönüne giden Cemil P. (51) yönetimindeki 16 UAR 41 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Atalay'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İbrahim Atalay yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA

İbrahim Atalay, Hisarcık, Mudanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobilin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada - Son Dakika

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