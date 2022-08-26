Otomobilin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada

26.08.2022 12:50
Otomobilin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada

BURSA'nın Mudanya ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İbrahim Atalay (76), yaşamını yitirdi.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İbrahim Atalay (76), yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Bursa'dan Mudanya yönüne giden Cemil P. (51) yönetimindeki 16 UAR 41 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Atalay'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İbrahim Atalay yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan sürücü Cemil P. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


YORUMLAR
500
Bozüyük'te kadınlar için okuma yazma ve istihdam seferberliği başlatıldı Bozüyük'te kadınlar için okuma yazma ve istihdam seferberliği başlatıldı Kale Kaymakamı Aksoy yeni görevine başladı Kale Kaymakamı Aksoy yeni görevine başladı
Kaynak: DHA

İbrahim Atalay, Hisarcık, Mudanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:13 Fenerbahçe formalı taraftar, Türk bayrağı yakan Belçikalıyı çekpasla saldırdı
12:00 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel: Türkiye'nin Suriye'yle ilişkilerini normalleştirmesine karşıyız
11:40 Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan şahıslar yakalandı
11:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde seslendi: Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan kimsenin gözünün yaşına bakmayız
11:21 AK Partili ilçe başkanı Mehmet Nuri Yıldız müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti
11:21 Silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş amigosu katili ile aynı masada oturmuş
11:20 Güne düşüşle başlayan gram altın 1.025 liradan satılıyor
11:15 Instagram hesabı hacklenen şarkıcı İrem Derici ateş püskürdü: Fitil fitil getireceğim burnundan
11:11 İDO, Zafer Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı'nda tur düzenleyecek
10:48 Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 12:50:13. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement