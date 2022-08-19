Bursa'da yangın, 3 kişilik aileyi evsiz bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da yangın, 3 kişilik aileyi evsiz bıraktı

19.08.2022 10:33
Bursa'da yangın, 3 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında, 3 kişinin yaşadığı ev alevlere teslim oldu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında, 3 kişinin yaşadığı ev alevlere teslim oldu. Gece yarısında başlayan yangın günün ilk ışıklarıyla söndürülürken, alevlere uykuda yakalanan ailenin ahşap evinden geriye hiçbir şey kalmadı.

Mustafakemalpaşa'ya 48 kilometre uzaklıktaki Çiviliçam Mahallesi'nde, Halil İbrahim Turan'a ait ahşap evde gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. İlk müdahaleyi köylülerin yaptığı yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla kontrol altına alındı. Günün ağarmasıyla ortaya çıkan zararda can kaybı yaşanmazken, 3 kişilik Turan ailesinin evi eşyalarla birlikte tamamen yandı. Elektrik tesisatından çıktığı belirlenen yangın sonrası Halil İbrahim Turan, Vesile Turan ve Davut Turan'a Çiviliçam Muhtarı Özcan Aydemir sahip çıktı. Yangınzede aile önce Aydemir'in evine, daha sonra ise köyde bulunan başka bir konuta yerleştirildi.

Komşularının yardımıyla hayata tutunmaya çalışan ailenin 15 adet küçükbaş hayvanı ise yangından zarar görmeden kurtarıldı. Ailenin, ev eşyasına ihtiyacı olduğu kaydedildi. - BURSA

YORUMLAR
500
Mudanya'da Bursa siyah inciri hasadı başladı Mudanya'da Bursa siyah inciri hasadı başladı
Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, İbrahim Turan, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da yangın, 3 kişilik aileyi evsiz bıraktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
13:26 MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı
13:19 Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu
12:25 Mersin'de zabıta ekipleri, Afgan kaçağı zabıta kıyafetleriyle yakaladı
12:13 Uyuyan pilotlar paniğe neden oldu! Alarm sesleri pilotları kendine getirdi
12:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed ile görüşecek mi? Ukrayna dönüşü yanıtladı
12:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tarım Kredi' açıklaması: Depoların artırılması talimatı verdim
12:03 İstanbul'da Koreli turisti dolandırmaya çalışan taksici, 70 liralık mesafeden 200 lira istedi! Tepki görünce 150 TL'ye indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 14:28:33. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da yangın, 3 kişilik aileyi evsiz bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement