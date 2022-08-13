Çalışma arkadaşları tarafından bulundukları yerden çıkarılan işçiler, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da kömür ocağındaki gazdan 8 işçi etkilendi - Son Dakika

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