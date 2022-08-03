Yangın, saat 19.00 sıralarında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Orta Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada alevler, bitişikteki yandaki evin çatısına sıçradı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Kaynak: DHA

Mustafakemalpaşa, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BURSA'DA TEK KATLI EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU - Son Dakika

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