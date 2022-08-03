BURSA'DA TEK KATLI EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU - Son Dakika
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BURSA'DA TEK KATLI EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

03.08.2022 22:26
BURSA'DA TEK KATLI EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, tek katlı bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki evin çatısına da sıçradı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, tek katlı bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki evin çatısına da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Orta Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada alevler, bitişikteki yandaki evin çatısına sıçradı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Öte yandan, yanan evde kimsenin olmadığı, ev sahibi Hayriye Ünen'in yaklaşık 15 gündür gelininin evinde kaldığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Mustafakemalpaşa, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA'DA TEK KATLI EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: BURSA'DA TEK KATLI EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU - Son Dakika
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