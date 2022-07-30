Bursa'da 140 polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması - Son Dakika
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Bursa'da 140 polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması

30.07.2022 06:41
Bursa'da 140 polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması

BURSA'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde 140 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

BURSA'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde 140 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada 580 kişi sorgulanırken, trafik yönünden eksikleri bulunan 3 aracın sürücüsüne 7 bin 971 TL idari para cezası uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 140 polisin katılımıyla, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Görükle bölgesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü kısım ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada trafik kontrolleri yapıldı, umuma açık yerler ve mekanlar denetlendi. Uygulama kapsamında 12 iş yeri denetlenirken, 580 kişinin UYAP sorgusu yapıldı. Denetimlerde 97 araç sorgulanırken trafik yönünden eksikleri bulunan 3 araca 7 bin 971 TL idari para cezası uygulandı. Çalışanların SGK bildirimlerinin yapılmadığı ve TAPDK belgesi güncel olmayan iş yerlerine ceza uygulandı.


YORUMLAR
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Babasının çöp evde esir halde bulunan Muhammet'in doğduğundan haberi yokmuş Babasının çöp evde esir halde bulunan Muhammet'in doğduğundan haberi yokmuş Çöp evde bulunan Cem'in babası, oğlu olduğunu bilmiyor Çöp evde bulunan Cem'in babası, oğlu olduğunu bilmiyor
Kaynak: DHA

Görükle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 140 polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 140 polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması - Son Dakika
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