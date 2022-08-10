Bursa'da 2 servis minibüsü çarpıştı: 8 işçi yaralı - Son Dakika
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Bursa'da 2 servis minibüsü çarpıştı: 8 işçi yaralı

10.08.2022 08:55

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, 2 fabrikanın işçilerini taşıyan servis minibüslerinin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, 2 fabrikanın işçilerini taşıyan servis minibüslerinin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Işıktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Maral idaresindeki 16 S 1998 plakalı minibüs ile Mert Can Yüksel'in kullandığı 16 S 4346 minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Maral'ın kullandığı minibüs devrildi, yaklaşık 20 metre sürüklenen araçtaki 8 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilirken, kazayı görenler yardıma koştu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 2 servis minibüsü çarpıştı: 8 işçi yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 2 servis minibüsü çarpıştı: 8 işçi yaralı - Son Dakika
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