Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken, lüks otomobildeki bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aynı istikamette seyir eden 16 JKN 94 plakalı servis aracı ve 16 MA 9762 plakalı otomobil de lüks araca çarptı.

Kaynak: AA

İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'daki 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.