Çöp evde bulunan Cem'in babası, oğlu olduğunu bilmiyor - Son Dakika
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Çöp evde bulunan Cem'in babası, oğlu olduğunu bilmiyor

29.07.2022 09:52
Çöp evde bulunan Cem'in babası, oğlu olduğunu bilmiyor

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan Cem Muhammet A.'nın (9) annesi Yasemin A. (48) ifadesinde; 2013'te tanıştığı Muhammet isimli kişiden hamile kaldığını, oğlunun babasının, Cem'in doğumundan haberinin olmadığını söyledi.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan Cem Muhammet A.'nın (9) annesi Yasemin A. (48) ifadesinde; 2013'te tanıştığı Muhammet isimli kişiden hamile kaldığını, oğlunun babasının, Cem'in doğumundan haberinin olmadığını söyledi. Yasemin A., oğlunu alıkoyan kardeşi Kamuran Pınar A.'nın (44) ise Cem'e kendisini annesi olarak tanıttığını belirtti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulan Cem Muhammet A., baygın halde bulundu. Kardeşinin oğlu Cem'e bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A., gözaltına alındı. Cem Muhammet A., Antalya'da oturan annesi Yasemin A.'ya teslim edildi, Kamuran Pınar A. ise tutuklandı. Cem Muhammet, savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınarak, tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Durumu her geçen gün iyiye giden Cem Muhammet'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.

'OĞLUM BANA 'YASEMİN', BEN ONA 'CEM' DERDİM'Çocuğunu alıkoyduğu ve kendisine göstermediği için kardeşinden şikayetçi olan Yasemin A. polisteki ifadesinde, Kamuran Pınar A.'nın oğluna kendisini annesi olarak tanıttığını söyledi. Yasemin A. ifadesinde, "Rahmetli annem, çocuğum ile annelik bağı kurmamam için 'annem, oğlum' diye birbirimize, hitap etmemizi yasaklamıştı. Oğlum bana 'Yasemin', ben ona 'Cem' diye hitap ederek telefonda konuşurduk. Annemin bu şekilde davranmasının sebebi ise kardeşim Kamuran Pınar A.'nın oğluma kendisini annesi olarak tanıtması. Benim yüz yüze görüşme taleplerimi hep reddettiler. Annemin bana çocuğumu göstermemesinin sebebinin, kardeşim Pınar A.'nın, Cem'i kendi çocuğu gibi sahiplenmesi olduğunu düşünüyorum" dedi.BABASI, OĞLU OLDUĞUNU BİLMİYORYasemin A. ifadesinde; eski eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 2012 yılında boşandığını, 2013 yılı başlarında ise 'Muhammet' adlı bir kişiyle tanışıp, gönül ilişkisi yaşadıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Çocuk sahibi olmak istediğim için 2013 yılında Muhammet'ten, Cem Muhammet A. isimli çocuğum dünyaya geldi. Çocuğumun babası oğlumun doğumu için kararsızdı. Ben de bu süreçte kendisinden ayrıldım. Haberi olmaksızın çocuğum Cem Muhammet'i doğurdum. Çocuğumun bütün velayet hakları doğumdan beri benim üzerimedir."


YORUMLAR
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Babasının çöp evde esir halde bulunan Muhammet'in doğduğundan haberi yokmuş Babasının çöp evde esir halde bulunan Muhammet'in doğduğundan haberi yokmuş
Kaynak: DHA

Sakarya, Görükle, Oğlum, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöp evde bulunan Cem'in babası, oğlu olduğunu bilmiyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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