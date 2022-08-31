30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde bulunan bir çiftliğin restoran kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da çiftliğin restoranında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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