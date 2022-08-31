Bursa'da çiftliğin restoranında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bursa'da çiftliğin restoranında çıkan yangın söndürüldü

31.08.2022 02:56
Bursa'da çiftliğin restoranında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çiftliğin restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çiftliğin restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde bulunan bir çiftliğin restoran kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Zaman zaman çökmelerin yaşandığı restorandaki yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar sürerken restoranın kundaklandığı iddia edildi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da çiftliğin restoranında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da çiftliğin restoranında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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