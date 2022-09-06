BURSA Çarpışan 2 araç 150 metre sürüklendi: 1 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika
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BURSA Çarpışan 2 araç 150 metre sürüklendi: 1 ölü, 3 ağır yaralı

06.09.2022 08:43
BURSA Çarpışan 2 araç 150 metre sürüklendi: 1 ölü, 3 ağır yaralı

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette giden kamyonete çarptı.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette giden kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 150 metre sürüklenen iki araç, tabela ve ağaçlara vurarak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Ürünlü Mahallesi İzmir Yolu Caddesi Uludağ Üniversitesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İzmir'e giden Yunus Emre Çakmak idaresindeki K 7494 BM Bulgaristan plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, sebze-meyve haline yük taşıyan Vedat Uğur idaresindeki 16 AOS 154 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 150 metre sürüklenen iki araç, yol kenarındaki tabela ve ağaçlara çarparak devrildi. Kazada 2 sürücü ile Vedat Uğur'un kardeşleri Berat ve Ömer Uğur, araçlarda sıkıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Vedat Uğur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 kişi, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun kritik olduğu belirtildi. Vedat Uğur'un cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,(DHA)

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Bursa'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü Bursa'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü Park halindeki kamyonet gece yarısı yandı; mahalle sakinleri panik yaşadı Park halindeki kamyonet gece yarısı yandı; mahalle sakinleri panik yaşadı
Kaynak: DHA

Tragger, İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

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