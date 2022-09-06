Bursa'da yangın çıkan otel boşaltıldı - Son Dakika
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Bursa'da yangın çıkan otel boşaltıldı

06.09.2022 06:41
Bursa'da yangın çıkan otel boşaltıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde lüks bir otel yangın nedeniyle tahliye edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde lüks bir otel yangın nedeniyle tahliye edildi.

Konak Mahallesi Lefkoşa Caddesi'nde bulunan otelin çatı bölümünde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otelde bulunanlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, bazı konuklar dışarda yangının söndürülmesini bekledi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında binanın çatı kısmında hasar oluştu.

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Kaynak: AA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da yangın çıkan otel boşaltıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da yangın çıkan otel boşaltıldı - Son Dakika
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