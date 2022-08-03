Alınan bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden T.Ç. (47) burada düşerek yaralandı. Cep telefonuyla 112 Çağrı Merkezi'ni arayan T.Ç. yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cep telefonu üzerinden irtibata geçip konumu tespit eden ekipler, T.Ç'yi ormanlık alanda buldu.

Kaynak: AA

Çamlıca, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düştüğü ormanlık alanda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika

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