Düştüğü ormanlık alanda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
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Düştüğü ormanlık alanda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı

03.08.2022 12:39
Düştüğü ormanlık alanda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, ormanlık alanda düşüp yaralanan vatandaş, mahsur kaldığı yerden ekiplerce kurtarıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, ormanlık alanda düşüp yaralanan vatandaş, mahsur kaldığı yerden ekiplerce kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden T.Ç. (47) burada düşerek yaralandı. Cep telefonuyla 112 Çağrı Merkezi'ni arayan T.Ç. yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cep telefonu üzerinden irtibata geçip konumu tespit eden ekipler, T.Ç'yi ormanlık alanda buldu.

Sedye yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan T.Ç, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Çamlıca, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düştüğü ormanlık alanda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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