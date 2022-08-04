Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

İzmir, Aydın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da sürücü, takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu - Son Dakika

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