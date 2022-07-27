İddiaya göre, İsmail Tongadur, Üçoluk Caddesi'ndeki kafede oturan ve aralarında husumet bulunan Nurettin B'ye tabancayla ateş ettikten sonra kaçmaya çalıştı. Tongadur, arabasına bindiği sırada Nurettin B. de Tongadur'a ateş açarak aracıyla kaçtı.

Kaynak: AA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da silahla vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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