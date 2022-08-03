Ormanda yürüyüşe çıktı, yamaçtan yuvarlandı

Olay, saat 10.30 sıralarında Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyüş yapmak için evinden çıkan Tuncay Çelikçi, geldiği ormanda dengesini kaybedip, 30 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Boynunda ve belinde ezikler oluşan Çelikçi, bulunduğu noktadan çıkamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekibi sevk edildi. Ekipler, 30 dakika sonra Çelikçi'nin bulunduğu noktaya ulaştı. İlk müdahale sonrası Tuncay Çelikçi, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelikçi'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Çamlıca, Güncel, Son Dakika

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