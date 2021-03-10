Bursa'nın o ilçesi mavi boncuğunu taktı - Son Dakika

Bursa'nın o ilçesi mavi boncuğunu taktı

Orhaneli mavi nazar boncuğunu taktı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde korona virüs vakaları sıfıra düştü

BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde korona virüs vakaları sıfırlanmasıyla mavi boncuğunu taktı. Orhaneli ilçesinde yapılan sıkı denetimler ve uygulamalardan sonra korona vaka sayısı sıfıra düştü.

Orhaneli ilçesinde yapılan sıkı denetimler sayesinde, 2 gün öncesine kadar 7 olan korona virüslü vaka sayısı sıfıra düştü. İlçede salgın süresinde çok sıkı denetimler, ilçe merkezi ve toplam 61 mahallede korona virüslü kişi kalmadı. Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Ali Aykurt ile denetlemelere katıldı. Bulgurlu, ilçe esnafı ve vatandaşa hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. Salı pazarı esnafını ve berberleri denetleyen ekipler, maske, mesafe ve temizlik hususunda ikazlarda bulundu. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Korona virüs süreci başladığından buyana ilçemizde gerçekten çok ciddi anlamda bir mücadele verdik. Bugün itibari ile mavi boncuğumuzu taktık. Korona virüs pozitif durumumuz sıfırlandı. İnşallah bundan sonraki süreçte de çıkmamasını temenni ediyoruz. Bulaş riskinin olmaması için de bizler belediye olarak mücadeleyi kaymakamlığımız, hıfzıssıhha kuruluyla beraber tüm önlemleri almış bulunmaktayız. Bizlerde bugüne kadar gerek evinden çıkamayan yaşlılarımıza olan hizmetlerimiz, gerek pozitif duruma düşen insanlarımızın hali hatırını sormak onların ihtiyaçları gidermek açısından son 1 yıldır belediyemiz olarak çok güzel hizmetlerde bulunduk. Tabi ki salgın ile mücadele sürecinde ekonomik anlamda esnafımız ve dar gelirli insanlarımız çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Özellikle esnaflarımızdan dükkanlarını kapatmak zorunda kalanlara bizler Belediye olarak çok ciddi yardımlarda bulunduk. Bunu da ilçe olarak çok güzel bir şekilde gerçekleştirdiğimize inanmaktayız. Bizler sosyal devlet olmanın ve sosyal Belediyecilik olmanın burada örnek davranışları yerine getirdiğimize inanmaktayız derken, vatandaşlarımızdan tek isteğimiz mavi boncuğu ilçemize takmışken, sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyulmasını istiyoruz" dedi.

Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Başkan Aykurt ve zabıta ekipleri ile beraber ilçe esnaflarından berberleri denetleyip gerekli uyarıları yaparak, tedbirler için denetlemelerin devam edeceğini belirtildi.