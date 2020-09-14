Bursa'nın önceliği nitelikli tarım - Son Dakika

Sanayi ve turizm şehri Bursa'nın aynı zamanda bir tarım merkezi olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, katma değeri yüksek ürünlere gereken her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Başkan Alinur Aktaş, Bursa'da yaban mersini üretip şehrin ihracat potansiyeline katkıda bulunan meyve üreticilerini ağırladı. Orhaneli, Büyükorhan, İznik ve İnegöl'den gelen tarım temsilcileri, gösterilen hassasiyet ve verilen destekler nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Üreticiler, 'birinci ağızdan' yaşadıkları sıkıntı ve eksiklikler konusunda Başkan Aktaş'a bilgilendirmede bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da katma değeri yüksek tarıma her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Bursa Tarım AŞ öncülüğünde giriştikleri ve şehri nitelikli tarım üssü yapmaya yönelik adımların gün geçtikçe güçlendiğini vurgulayan Başkan Aktaş, gelinen süreçte yaban mersini, ahududu, incir ve diğer marjinal ürünlerin ön plana çıktığını kaydetti. İlerleyen yıllarda daha güzel sonuçlar alınabileceği öngörüsünde bulunan Başkan Aktaş, "Bursa'mızın bu manada 'Allah'a hamdolsun' güzel bir alt yapısı, potansiyeli var. Sanayi ve turizm şehri fakat aynı zamanda nitelikli tarım merkezi. Bu özelliği devam ettirmek elimizde. İnşallah elbirliğiyle, üretici arkadaşlarımızla birlikte, var olan potansiyeli geliştirerek sürdüreceğiz" dedi.