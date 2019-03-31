Son Dakika Haberleri: Bursa'nın Orhaneli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ali...

Bursa'nın Orhaneli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ali...

1 saat önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ali Aykurt kazandı.

Bursa'nın Orhaneli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ali..., System.String[]
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ali Aykurt kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Aykurt 6 bin 838, İYİ Parti adayı İsmail Asa 5 bin 306, Saadet Partisi adayı Ömer Din 112 oy aldı.

Aykurt'un özgeçmişi-

Akyurt, 1978 Yılında Orhaneli'de doğdu. İlkokulu Karaoğlanlar Köyü'nde tamamlayan Aykurt, orta ve lise öğrenimini ise Orhaneli İmam Hatip Lisesi'nde bitirdi.

Anadolu Üniversitesi İktisat İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Aykurt, siyaset eğitimi kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Akademisi ve Yerel Yönetimler Siyaset Akademisi sertifika programlarına katıldı.

Aykurt, evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA

Ali Aykurt, AK Parti, Bursa, Orhaneli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babasına Karşı Girdiği Muhtarlık Yarışını Kazandı Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi Son Dakika! Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 23:42:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'nın Orhaneli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ali...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]