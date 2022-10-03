Orhaneli'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Orhaneli'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

03.10.2022 17:50
Orhaneli'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

İlçeye bağlı kırsal Eskidanişment Mahallesinde Önder Şahin'e ait müstakil evden dumanların çıktığını gören komşuları durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekipler, yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

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Kaynak: AA

Orhaneli, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orhaneli'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Orhaneli'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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