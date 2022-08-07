Bursa'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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Bursa'da çıkan orman yangını söndürüldü

07.08.2022 18:45
Bursa'da çıkan orman yangını söndürüldü

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile 2 saatte söndürüldü.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile 2 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Orhaneli ilçesine bağlı Çınarcık Mahallesi'nde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarı alan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak alevlere müdahale etti. 2 helikopter, 10 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, 1 dozer, 3 hizmet aracı olmak üzere toplam 17 araç ve 120 personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatin ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


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Bursa'da orman yangını Bursa'da orman yangını
Kaynak: DHA

Orhaneli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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