Orhaneli ilçesi İkizoluk Mahallesi Kurt Dağı mevkisindeki ormanda, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü'nce 1 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri ve 28 personel ile müdahale edildi. Alevler, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürülürken, soğutma çalışması başlatıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Orhaneli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da orman yangını - Son Dakika

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