Bursa'da orman yangını - Son Dakika
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Bursa'da orman yangını

19.08.2022 15:50
Bursa'da orman yangını

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Orhaneli ilçesi İkizoluk Mahallesi Kurt Dağı mevkisindeki ormanda, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü'nce 1 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri ve 28 personel ile müdahale edildi. Alevler, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürülürken, soğutma çalışması başlatıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
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Bursa'da orman yangını için müthiş seferberlik...Yangın kontrol altında Bursa'da orman yangını için müthiş seferberlik...Yangın kontrol altında Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: DHA

Orhaneli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da orman yangını - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da orman yangını - Son Dakika
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