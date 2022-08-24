Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpeği kurtardı - Son Dakika
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Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpeği kurtardı

24.08.2022 10:45
Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpeği kurtardı

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde derede akıntıya kapılan köpek, burada eğitim alan rafting rehberi Emre Efe Duman'ın (17) müdahalesi ile kurtarıldı.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde derede akıntıya kapılan köpek, burada eğitim alan rafting rehberi Emre Efe Duman'ın (17) müdahalesi ile kurtarıldı.

Türkiye Rafting Federasyonu ile Orhaneli Belediyesi'nce projelendirilen Kocasu Deresi parkurunda eğitim veren rafting hocası, akıntıya kapılan bir köpeğin sürüklendiğini fark etti. Hocasının uyarısı ile bottan atlayan rafting rehberi Emre Efe Duman, kısa sürede köpeği dereden çıkarıp, kurtardı. O anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay sırasında Bot Ters Çevirme Eğitimi'nde olduklarını belirten Emre Efe Duman "O sırada akıntıya kapılmış bir köpek vardı. Hocam görünce, direkt köpeği kurtarmamı söyledi. Ben de yüzüp, köpeği kurtardım. Önce karaya çıkarttık, sakinleşti, sonra bota aldık. Finişe kadar bizimle geldi. Orası zaten çok akıntılı bir bölge, kapılmıştı; biz de kurtardık. Yüzme alanımız çok akıntılı bir yer, derinliği 8 metre. Orada suya kapılsaydı; muhtemelen kurtaramazdık" dedi.

Orhaneli Rafting Tesisi'nde bakılan köpek ise kendisini kurtaran Duman'ın yanından hiç ayrılmıyor.


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Kaynak: DHA

Orhaneli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpeği kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpeği kurtardı - Son Dakika
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