Bursa'da selden kurtarılan 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da selden kurtarılan 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

26.08.2022 14:53
Bursa'da selden kurtarılan 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 gün önce kapıldıkları selden kurtarılan 4 kişiden biri hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 gün önce kapıldıkları selden kurtarılan 4 kişiden biri hastanede yaşamını yitirdi.

Kırsaldaki Paşapınar Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesinde tedavisi süren Aliye Yıldırım (72) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Selden kurtarılan diğer 3 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu kişilerin aynı aileye mensup oldukları, mahalle dışında yaşadıkları ve bazı günlerde Paşapınar'a gelerek prefabrik evlerinde kaldıkları belirtildi.

Orhangazi ilçesi Paşapınar Mahallesi'nden geçen derenin 24 Ağustos akşamı yoğun yağış nedeniyle taşması sonucu sele kapılan 4 kişi, vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarılarak Orhangazi ve Gemlik'teki devlet hastanelerine kaldırılmıştı. Bu kişilerden Aliye Yıldırım, Bursa Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

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Kaynak: AA

Orhangazi, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da selden kurtarılan 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da selden kurtarılan 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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