Bursa'da alev alan aracın Kazakistanlı sürücüsü öldü - Son Dakika
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Bursa'da alev alan aracın Kazakistanlı sürücüsü öldü

03.08.2022 11:14
Bursa'da alev alan aracın Kazakistanlı sürücüsü öldü

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, ağaca çarptıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü Kazakistan uyruklu Khaji Murad Fai Riyev (29), hayatını kaybetti.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, ağaca çarptıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü Kazakistan uyruklu Khaji Murad Fai Riyev (29), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Orhangazi-İznik yolu Keramet Mahallesi'nde meydana geldi. Kazakistanlı Khaji Murad Fai Riyev'in kullandığı 34 KZ 0777 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonrası otomobil, alev aldı. İhbarla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, alevleri söndürürken, sürücü de araç içinde sıkışarak, hayatını kaybetti. Khaji Murad Fai Riyev'in cansız bedeni, araçtan çıkarılıp, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

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