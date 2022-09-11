Bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı paraşütçüye olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ekiplerince yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından piste çıkarılan Uysal, Orhangazi Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Toros Dağları, Kemal Uysal, Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da ağaca takılan 2 paraşütçü kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.