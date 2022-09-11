Bursa'da ağaca takılan 2 paraşütçü kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da ağaca takılan 2 paraşütçü kurtarıldı

11.09.2022 23:08
Bursa'da ağaca takılan 2 paraşütçü kurtarıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde atlayış yaptıktan sonra ağaçlara takılarak mahsur kalan 2 yamaç paraşütçüsü kurtarıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde atlayış yaptıktan sonra ağaçlara takılarak mahsur kalan 2 yamaç paraşütçüsü kurtarıldı.

Gürle Dağı'ndan yamaç paraşütüyle tandem uçuşu yapmak için arkadaşıyla havalanmak isteyen Kemal Uysal (51), atlayıştan hemen sonra pistin yakındaki ormanlık alanda ağaçların üzerine düştü.

Ağaca takılan yamaç paraşütçülerine ulaşarak yere indiren sporcular, yaralanan Uysal'ı bölgeden çıkarmak için durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı paraşütçüye olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ekiplerince yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından piste çıkarılan Uysal, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Kemal Uysal, Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da ağaca takılan 2 paraşütçü kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da ağaca takılan 2 paraşütçü kurtarıldı - Son Dakika
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