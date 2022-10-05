Orhangazi'de bir evin balkonunda bulunan tüp patladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir evde piknik tüpünün patlaması nedeniyle hasar meydana geldi.
Arapzade Mahallesi Şehit Murat Solak Caddesi'ndeki apartmanın üçüncü katında balkonda yemek pişirilmek üzere hazırlanan tüp patladı.
Tüpü bahçeye atan ev sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Tüpten çıkan alevler, komşular tarafından söndürüldü. Balkonda ise küçük çapta hasar oluştu.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlayan piknik tüpünü alıp inceleme yaptı.
Panik yaşayan ev sahipleri ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.
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