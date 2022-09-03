Evin içine giren yarasayı itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika
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Evin içine giren yarasayı itfaiye ekipleri çıkardı

03.09.2022 13:14
Evin içine giren yarasayı itfaiye ekipleri çıkardı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir eve gece yarısı giren yarasa, ev sahiplerini de mahalleyi de ayağa kaldırdı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir eve gece yarısı giren yarasa, ev sahiplerini de mahalleyi de ayağa kaldırdı. İtfaiye ekipleri tarafından evde süren çalışma ile yakalanan yavru yarasa daha sonra doğaya salındı.

Olay, önceki gece Orhangazi'de Muradiye mahallesi Yalova Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın en üst

katında yaşayan vatandaşlar evlerinde bir yarasanın girdiğini fark etti. Daha sonra kendi imkanları ile yarasayı yakalamaya çalışan ev sakinleri başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri eve giren yavru yarasayı yakaladı. Elinde yakaladığı yarasa ile apartman dışına çıkan itfaiye personeli "Geçmiş olsun yarasa kardeş, yanlış yerlere mi girdin, Türk itfaiyesinin kollarındasın, şimdi hadi git evine güle güle" dedikten sonra yakaladığı yarasayı doğaya saldı. Evlerine giren yarasa nedeniyle itfaiye çağıran ev sakinleri ise ekiplere teşekkür etti. - BURSA

YORUMLAR
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Bursa'da kalıp fabrikasında korkutan yangın Bursa'da kalıp fabrikasında korkutan yangın Bursa'da iki kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Bursa'da iki kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Orhangazi, İtfaiye, Yalova, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evin içine giren yarasayı itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evin içine giren yarasayı itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika
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