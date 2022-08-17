Çok sayıda tavuğun telef olduğu kaza yerine başka bir tır gönderildi. Canlı tavuklar bu tıra yüklenerek kaza yerinde temizlik çalışması yapıldı.

Kaynak: AA

Balıkesir, Orhangazi, Bilecik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da zeytinliğe devrilen tırdaki tavuklardan bazıları telef oldu - Son Dakika

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