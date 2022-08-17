Bursa'da zeytinliğe devrilen tırdaki tavuklardan bazıları telef oldu - Son Dakika
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Bursa'da zeytinliğe devrilen tırdaki tavuklardan bazıları telef oldu

17.08.2022 11:48
Bursa'da zeytinliğe devrilen tırdaki tavuklardan bazıları telef oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu kasasındaki tavuklardan bazıları telef oldu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu kasasındaki tavuklardan bazıları telef oldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinden yüklediği 5 bin tavuğu Balıkesir'in Bandırma ilçesine götürmek için yola çıkan Bora Varyemez (32) idaresindeki 10 ACH 262 plakalı tır, Orhangazi- İznik kara yolu Keramet Ilıcası Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, zeytinliğe devrilen tırın kasasında tavukların bulunduğu plastik kafesler etrafa saçıldı.

Çok sayıda tavuğun telef olduğu kaza yerine başka bir tır gönderildi. Canlı tavuklar bu tıra yüklenerek kaza yerinde temizlik çalışması yapıldı.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Orhangazi, Bilecik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da zeytinliğe devrilen tırdaki tavuklardan bazıları telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da zeytinliğe devrilen tırdaki tavuklardan bazıları telef oldu - Son Dakika
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