Hırsıza, 'Motosikletimi getir, salça zamanı geçince kendi ellerimle getireyim' diye seslendi - Son Dakika
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Hırsıza, 'Motosikletimi getir, salça zamanı geçince kendi ellerimle getireyim' diye seslendi

12.08.2022 14:44
Hırsıza, 'Motosikletimi getir, salça zamanı geçince kendi ellerimle getireyim' diye seslendi

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, evinin önünden motosikleti çalınan Adem Erim, sosyal medya hesabından hırsıza, "Beni çok zor duruma düşürdün. Motorumu getir, salça zamanı geçince kendi ellerimle getireyim lütfen" yazarak çağrıda bulundu.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, evinin önünden motosikleti çalınan Adem Erim, sosyal medya hesabından hırsıza, "Beni çok zor duruma düşürdün. Motorumu getir, salça zamanı geçince kendi ellerimle getireyim lütfen" yazarak çağrıda bulundu.

Orhangazi ilçesinde çarşamba gecesi evinin önüne park ettiği motosikletinin çalındığını fark eden Adem Erim, polise giderek şikayette bulundu. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Geçimini motosikletiyle sağladığını belirten Adem Erim, sosyal medya üzerinden hırsızlara çağrıda bulundu. Erim, telefon numarasını da yazdığı paylaşımında, "Motorumu çalan kişiye salça zamanı ekmek teknemi çaldın. Beni çok zor duruma düşürdün. Motorumu getir, salça zamanı geçince kendi ellerimle getireyim lütfen motorumu geri getir çok zor durumdayım" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Orhangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırsıza, 'Motosikletimi getir, salça zamanı geçince kendi ellerimle getireyim' diye seslendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsıza, 'Motosikletimi getir, salça zamanı geçince kendi ellerimle getireyim' diye seslendi - Son Dakika
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