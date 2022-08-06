Motosiklet sürücüsü ölümden döndü - Son Dakika
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Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

06.08.2022 16:43
Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde göl yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde göl yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, göl istikametinden Orhangazi istikametine gitmekte olan Kenan H. İdaresindeki 16 ANS 079 plakalı otomobile Örnekköy kavşağında sağ taraftaki otopark alanında giriş yapmak istediği esnada aynı istikamete giden İbrahim Y. İdaresindeki 16 AND 308 plakalı motosiklet çarptı. Motosiklet ile birlikte savrulan sürücü İbrahim Y. yaralandı. Yaralı genç sürücüye ilk müdahale çevreden gelen vatandaşlar tarafından yapıldı. İbrahim Y. ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

YORUMLAR
500
OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI; 1 YARALI OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI; 1 YARALI
Kaynak: İHA

Motosiklet, Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet sürücüsü ölümden döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet sürücüsü ölümden döndü - Son Dakika
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