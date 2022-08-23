Yangın, saat 19.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlı Mahallesi'nde İznik Gölü kenarındaki sazlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orhangazi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 15 personel, 1 arazöz, 2 tanker ve 2 araçla müdahale ediyor. Yaklaşık 10 dönümlük alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

İznik Gölü, Orhangazi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İznik Gölü kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.