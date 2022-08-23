İznik Gölü kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı - Son Dakika
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İznik Gölü kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı

23.08.2022 21:33

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 10 dönümlük alanda etkili olan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlı Mahallesi'nde İznik Gölü kenarındaki sazlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orhangazi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 15 personel, 1 arazöz, 2 tanker ve 2 araçla müdahale ediyor. Yaklaşık 10 dönümlük alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


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Kaynak: DHA

İznik Gölü, Orhangazi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İznik Gölü kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı - Son Dakika

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