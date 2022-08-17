Kaza, saat 05.00 sıralarında, Orhangazi- İznik yolu Keramet Ilıca kavşağında meydana geldi. Bilecik 'ten yüklediği 5 bin canlı tavuğu Bandırma'ya götüren Bora Varyemez'in (32) kullandığı 10 ACH 262 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada kafeslerdeki yüzlerce tavuk öldü. Tavuk ölüleri, başka TIR'a yüklenerek yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Orhangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BURSA'DA TIR DEVRİLDİ; YÜZLERCE TAVUK ÖLDÜ - Son Dakika

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