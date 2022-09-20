Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi B.T. (15) ile arkadaşı E.K. (15), B.T'nin babasına ait 16 APE 021 plakalı motosikletle okula gitmek üzere yola çıktı.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Orhangazi, Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Orhangazi'de çarpışan motosiklet ve bisikletteki 3 lise öğrencisi yaralandı - Son Dakika

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