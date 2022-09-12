Bursa'da minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

12.09.2022 17:01

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Hürriyet Mahallesi Şevket Durmuş Caddesi'nde F.V. idaresindeki 16 APU 271 plakalı minibüs, dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen K.A. (16) yönetimindeki 16 ATV 152 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan K.A, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerinden ayrılan F.V'nin Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olduğu öğrenildi.

Hastanedeki tedavisi süren K.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

Orhangazi, Hürriyet, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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