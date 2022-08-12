Motosiklet traktöre çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Motosiklet traktöre çarptı: 2 yaralı

12.08.2022 09:02
Motosiklet traktöre çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosiklet ve traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosiklet ve traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Yalova Bursa karayolunun Orhangazi ilçesinden geçen kısmında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Tuncay K. İdaresindeki plakasız motosiklet ana yolda Yalova istikametinde seyir halindeyken aynı yönde ilerlemekte olan Hasan Y. İdaresindeki 16 VR 690 plakalı traktöre çarptı.

Motosikletteki iki kişi savruldu

Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü Tuncay K. ile birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan Muhammet B. savruldu. Yaralanan iki kişi için olay yerine ambulanslar sevkedildi. Yaralı Tuncay K. ve Muhammet B. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

YORUMLAR
500
Büyükçekmece'de motosiklet kazası: 1 ölü Büyükçekmece'de motosiklet kazası: 1 ölü Bursa'da traktörle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı Bursa'da traktörle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Motosiklet, Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet traktöre çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:09 Kılıçdaroğlu YSK bilgilerini nereden aldığını açıklamadı! CHP'nin düzeltme yapması sonrası İçişleri Bakanı Soylu özür bekliyor
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:24 Bu nasıl bir zalimlik! İnsan kaçakçısı, 39 göçmenin kamyon kasasında ölümüne neden oldu
11:02 Hülya Avşar'ın yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın klibi yayınlandı! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar olay oldu
10:59 Dolar/TL kuru yatay seyrediyor! İşte son durum...
10:40 Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi 19,65 TL, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artış beklentisi ise yüzde 70,6 oldu
10:35 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 12:26:48. #1.12#
SON DAKİKA: Motosiklet traktöre çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement