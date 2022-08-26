Sel sularına kapılan kadın, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sel sularına kapılıp, çevredekiler tarafından çıkarılan Aliye Yıldırım (72) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Orhangazi'de önceki gece etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle kırsal Paşapınar Mahallesi'nde dere taştı. 11 ev ile 9 aracın hasar gördüğü mahallede, derenin yakınındaki bir prefabrik evi de su bastı. Evden çıkmaya çalıştığı sırada sel sularına kapılarak 300- 400 metre sürüklenen 4 kişi, çevredekiler tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Orhangazi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 4 kişiden Aliye Yıldırım, bugün hayatını kaybetti.
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