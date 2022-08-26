Orhangazi'de önceki gece etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle kırsal Paşapınar Mahallesi'nde dere taştı. 11 ev ile 9 aracın hasar gördüğü mahallede, derenin yakınındaki bir prefabrik evi de su bastı. Evden çıkmaya çalıştığı sırada sel sularına kapılarak 300- 400 metre sürüklenen 4 kişi, çevredekiler tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Orhangazi Devlet Hastanesi 'ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi 'ne sevk edilen 4 kişiden Aliye Yıldırım, bugün hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

Orhangazi, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sel sularına kapılan kadın, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı - Son Dakika

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