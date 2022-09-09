Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafik kazasında yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Selçuk Demir (40) idaresindeki motosiklet, Bursa- Yalova kara yolunun Süpürgelik mevkisinde yan yola girdiği sırada kontrolden çıkarak devrildi.
Motosikletten savrularak düşüp ağır yaralanan Demir, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Orhangazi'de esnaflık yapan Demir, hastanede 5 gün süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Orhangazi'de motosikletiyle kaza geçiren sürücü hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika