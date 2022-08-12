Bursa'da traktörle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da traktörle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

12.08.2022 02:10
Bursa'da traktörle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi İlçesinde traktörle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi İlçesinde traktörle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Bursa kara yolunda Tuncay K. idaresindeki plakasız motosiklet, aynı istikamette giden Hasan Y. kontrolündeki 16 VR 690 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Tuncay K. ile motosikletteki yolcu Muhammet B. savruldu.

Olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Orhangazi, Yalova, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da traktörle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da traktörle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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