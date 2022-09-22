Orhangazi'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.
Horhor Caddesi'nde bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Fuat Demirci'den uzun süre haber alamayan yakınları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Bu adrese gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde Demirci'nin yerde hareketsiz olduğunu görerek 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Sağlık görevlilerince öldüğü belirlenen Demirci'nin cesedi hastane morguna gönderildi.
Polis ekipleri ise evde inceleme yaptı.
Demirci'nin ölüm nedeni araştırılıyor.
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