DÜĞÜNDE BERBER DAMADA GELİNDEN SAKAL TIRAŞI - Son Dakika
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DÜĞÜNDE BERBER DAMADA GELİNDEN SAKAL TIRAŞI

01.08.2022 13:16
DÜĞÜNDE BERBER DAMADA GELİNDEN SAKAL TIRAŞI

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki düğünde erkek kuaförü damadın sakal tıraşını gelin yaptı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki düğünde erkek kuaförü damadın sakal tıraşını gelin yaptı.

Orhangazi ilçesinde düzenlenen törenle evlenen Yağmur- Ali Hacıoğlu çiftinin düğün törenleri renkli görüntülere sahne oldu. Davetlilerin pistte oynadığı sırada müzik bir anda kesildi ve erkek kuaförü damadın arkadaşları tarafından sahneye masa kuruldu. Damat Ali Hacıoğlu, kendini bir anda berber koltuğunda bulunca şaşırdı. Damada gelin Yağmur Hacıoğlu tarafından usturayla sakal tıraşı yapıldı. Daha sonra damadın arkadaşları da tıraşa yardımcı oldu.

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Kaynak: DHA

Orhangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DÜĞÜNDE BERBER DAMADA GELİNDEN SAKAL TIRAŞI - Son Dakika

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