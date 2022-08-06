Bursa'da zeytinlik yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da zeytinlik yangını

06.08.2022 17:57
Bursa'da zeytinlik yangını

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki zeytinlikte çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki zeytinlikte çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre 10 dekar zeytinlik zarar gördü.

Orhangazi ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde, Dereköy vadisindeki zeytinlik alandan, saat 15.30 sıralarında dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Jandarma, çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre, 10 dekar zeytinlik zarar gördü. Bölgede tedbir amaçlı soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Jandarma, yangının çıkış nedenini araştırıyor.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Orhangazi, Jandarma, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da zeytinlik yangını - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:17 Galatasaray'ın transferleri ezeli rakip taraftarlarını sinirlendirdi! Sosyal medya etiketleri gündem oldu
17:10 Kocaeli'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süper güç ülkeler İHA konusunda bizimle yatırıma girmek istiyorlar
17:02 Instagram'dan yeni özellik: Fotoğraflar tüm ekranı kaplayacak
16:39 Didier Drogba, Galatasaray taraftarına ve Türk futbolseverlere seslendi: Fatih Terim'in heykelini dikmek için daha ne bekliyorsunuz?
16:38 Galatasaray, yeni yıldızları Mertens ile Torreira'nın geliş saatini açıkladı! 23.45'te İstanbul'da olacaklar
16:30 "Sağdan sola donat" sözleriyle gündem olan Pelin Hurman'ı konuk alan Armağan Çağlayan'dan eleştirilere sert cevap: Sizin arkadaşınız değilim
16:16 Tunceli'de daireleri tek tek soyan 3 kadın, başka bir evi soyarken suçüstü yakalandı
15:47 Torreira ve Mertens'i renklerine bağlayan Galatasaray, bir süper yıldızla daha görüştü
15:39 Survivor'da kazandığı arabayı teslim alamadığı iddia edilen Batuhan Karacakaya: Biz o defteri çok şey kazanarak kapattık
15:26 Çocuğunu nehirden kurtaran anne akıntıya kapılarak kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 17:57:48. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da zeytinlik yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement