Dedesinin kullandığı traktörden düşen 7 yaşındaki Utku yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Dedesinin kullandığı traktörden düşen 7 yaşındaki Utku yaşamını yitirdi

14.08.2022 16:03

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Akharem Mahallesi'nde dedesinin kullandığı traktörden düşen çocuk, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Akharem Mahallesi'nde dedesinin kullandığı traktörden düşen çocuk, aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan 7 yaşındaki çocuğun anne ve babası hastanede sinir krizleri geçirdi.

Olay, Orhangazi'ye bağlı kırsal Akharem Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Salih Y. (67), 7 yaşındaki torunu Utku Soyaslan ile birlikte kullandığı 16 ZA 263 plakalı traktörle bahçesine gitmek üzere yola çıktı. Traktör seyir halindeyken küçük çocuk bir anda dengesini kaybederek düştü. Tekerleğin altında kalan küçük çocuk ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir araçla Orhangazi Devlet Hastanesine götürülen Utku, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dede gözaltına alındı, anne baba gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan Utku Soyaslan'ın annesi Gamze ile babası Aslan Soyaslan hastaneye koştu. 2 çocuklarından büyüğü olan Utku'nun ölüm haberini alan acılı anneve baba gözyaşlarına boğuldu. Traktörü kullanan dede Salih Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Doğumundan itibaren kalp rahatsızlığı yaşadığı ve geçen yıl kalp ameliyatı olduğu öğrenilen Utku Soyaslan'ın ölümü akrabalarını da yasa boğdu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dedesinin kullandığı traktörden düşen 7 yaşındaki Utku yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dedesinin kullandığı traktörden düşen 7 yaşındaki Utku yaşamını yitirdi - Son Dakika
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