Bursa'nın örnek grubu iyilik dağıtıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bursa'nın örnek grubu iyilik dağıtıyor - Son Dakika

Bursa'nın örnek grubu iyilik dağıtıyor

6 saat önce

Mustafakemalpaşa Yardım Gönüllüleri adıyla kurulan yardım grubu, ihtiyaç sahipleriyle yardımseverler arasında köprü kurmaya devam ediyor.

Bursa'nın örnek grubu iyilik dağıtıyor, System.String[]

Mustafakemalpaşa Yardım Gönüllüleri adıyla kurulan yardım grubu, ihtiyaç sahipleriyle yardımseverler arasında köprü kurmaya devam ediyor.


Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde örnek bir grup olarak son dönemlerde dikkat çeken ve yardıma ihtiyacı olan kişilere destek sağlayan yardımseverler, sosyal medya sayfasından şeffaf bir şekilde yapılan yardımları ve ihtiyaçları paylaşıyor.


Bir aileye yardım etmek için başlayan hareket kısa süre içerisinde büyük bir organizasyona dönüşürken, oluşum hakkında konuşan Rabia İkizceli: "Biz bir köprü görevi görüyoruz. Para ya da malzeme toplama gibi bir durumumuz bulunmuyor. Ailelerin ihtiyaçlarına göre paylaşımlar yaparak imkanı olan kişilerden bu yardımları alarak ailelere ulaştırıyoruz. Yardım etmek isteyenler dilerse bizlerle birlikte gelerek yardımın gerçekten ihtiyaç sahibine de ulaştığını görebiliyor." dedi.


Yardım konularında en büyük problemin "güven" sorunu olduğunu aktaran İkizceli, "Herhangi bir para toplama durumumuz olmadığından dolayı bu güven sorununu aştık. Yardım etmek isteyenler, istediği takdirde bizimle birlikte yardımı ulaştırabiliyor. Geçtiğimiz yıl 100'ü aşkın çocuğa bayramlık alarak onları sevindirdik. Ramazan Bayramı için yardım etmek isteyenlere yardımcı olmaya hazırız" diye konuştu.


Yardım dağıtımlarında unutulmaz anlar yaşadıklarını anlatan İkizceli, bir ailenin yardıma ihtiyaç duyduğunu öğrendikten sonra aileye yardım için gittiklerini belirterek, "Eve gittiğimizde çocukların sabahtan beri hiçbir şey yemediklerini öğrendik. Hemen organize olarak eve yiyecekler götürdük. Evdeki küçük çocuk, poşette onca şey olmasına karşın direk ekmek poşetine yönelerek ekmeği aldı ve yemeğe başladı. Bu sahne bizim için hala unutulmazlardan birisi. Aklımıza geldikçe hala üzüntü duyuyoruz." şeklinde konuştu.


Yardıma muhtaç kişilerin ve yardım etmek isteyenlerin kendilerine ulaşabileceğini aktaran İkizceli, özellikle Mustafakemalpaşalı esnaftan ve pazarcılardan uygun fiyatlarla ürün satışı yapılması noktasında destek beklediklerini sözlerine ekledi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:49 Kaynak: İHA
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