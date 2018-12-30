Son Dakika Haberleri: Bursa'nın Osmangazi İlçesi Gürbahçe Mahallesinde Bulunan Eski Okul Olarak Kullanılan Ergin Ağaç...

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Gürbahçe Mahallesinde Bulunan Eski Okul Olarak Kullanılan Ergin Ağaç...

1 saat önce

IHAAW013803-ASA/30-12-2018- Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gürbahçe Mahallesinde bulunan eski okul olarak kullanılan Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Gürbahçe Mahallesinde Bulunan Eski Okul Olarak Kullanılan Ergin Ağaç..., System.String[]
IHAAW013803-ASA/30-12-2018

- Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gürbahçe Mahallesinde bulunan eski okul olarak kullanılan Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ekipler olay yerine sevk edildi 30.12.2018 01: 38: 03 TSI
NNNN - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:44 Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa
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