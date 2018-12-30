Son Dakika Haberleri: Bursa'nın Osmangazi İlçesi Gürbahçe Mahallesinde Bulunan Eski Okul Olarak Kullanılan Ergin Ağaç...

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Gürbahçe Mahallesinde Bulunan Eski Okul Olarak Kullanılan Ergin Ağaç...

1 saat önce

- Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gürbahçe Mahallesinde bulunan eski okul olarak kullanılan Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

- Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gürbahçe Mahallesinde bulunan eski okul olarak kullanılan Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ekipler olay yerine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:52 Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa
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