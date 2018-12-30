Bursa'nın Osmangazi İlçesi Gürbahçe Mahallesinde Bulunan Eski Okul Olarak Kullanılan Ergin Ağaç...
1 saat önce
- Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gürbahçe Mahallesinde bulunan eski okul olarak kullanılan Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
- Bursa
'nın Osmangazi
ilçesi Gürbahçe Mahallesinde bulunan eski okul olarak kullanılan Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ekipler olay yerine sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:52 Kaynak: İHA
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