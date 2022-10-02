Bursa'da bağ evinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da bağ evinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

02.10.2022 10:40
Bursa'da bağ evinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan T.D. (39) kendisine ait bağ evinden hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgeye giden Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. (36) ve S.B'yi (41) suçüstü yakaladı.

Şüphelilere ait araçta yapılan aramalarda 1 yakıt deposu, 10 demir profil ve 5 PVC pencere ele geçirildi.

Malzemeler T.D'ye teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

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Kaynak: AA

Osmangazi, Gündoğdu, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da bağ evinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da bağ evinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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