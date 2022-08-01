Bursa'da bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika
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Bursa'da bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

01.08.2022 15:32
Bursa'da bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden yayılan kötü kokular nedeniyle vatandaşlar durumu Osmangazi Belediyesine bildirdi.

İhbar üzerine, oğluyla birlikte yaşayan Ayşe Yıldırım'ın adresine giden Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, odaları çöple dolu evde çok sayıda kedi olduğunu belirledi.

Evi temizleyip dezenfekte eden ekipler, kedileri tedavi için Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine götürdü.

Belediye ayrıca aileye eşya ve gıda yardımında bulundu.

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Kaynak: AA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika
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