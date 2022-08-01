Evi temizleyip dezenfekte eden ekipler, kedileri tedavi için Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine götürdü.

İhbar üzerine, oğluyla birlikte yaşayan Ayşe Yıldırım 'ın adresine giden Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, odaları çöple dolu evde çok sayıda kedi olduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika

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