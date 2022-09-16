Bursa'da düğünden dönen iki müzisyen silahlı saldırı sonucu yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da düğünden dönen iki müzisyen silahlı saldırı sonucu yaralandı

16.09.2022 02:20
Bursa'da düğünden dönen iki müzisyen silahlı saldırı sonucu yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, düğünden dönen davulcu ve kuzeni kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, düğünden dönen davulcu ve kuzeni kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Alınan bilgiye göre, Ebu İshak Mahallesi'ndeki bir düğünde davul çaldıktan sonra yaya olarak ayrılan Can E. (24) ve kuzeni E.E'nin (16) yanına yaklaşan yüzü maskeli bir kişi pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri bacaklarından yaralanan Can E. ve E.E'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ambulansa götürülürken davulundan ayrılmak istemeyen Can E'nin ısrarı üzerine enstrüman da yaralıyla birlikte ambulansa alındı.

Yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da düğünden dönen iki müzisyen silahlı saldırı sonucu yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da düğünden dönen iki müzisyen silahlı saldırı sonucu yaralandı - Son Dakika
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